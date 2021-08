Ein Gericht in den USA hat sich offenbar bereit erklärt, eine Klage Mexikos gegen US-Waffenhersteller zu prüfen.

Nach Angaben der mexikanischen Regierung untersucht jetzt ein Bundesgericht in Massachusetts die Sache. Mexiko hatte mit der Klage schon für viel Aufsehen gesorgt. Der Staat verlangt von US-Waffenherstellern mindestens zehn Milliarden Dollar Entschädigung, weil er ihnen eine Mitschuld an den Toten durch Waffengewalt in Mexiko gibt. Zum einen sieht die mexikanische Regierung die US-Firmen als Profiteure des Waffenschmuggels nach Mexiko; zum anderen wirft sie ihnen vor, sogar speziell Schusswaffen für mexikanische Drogenbanden herzustellen.

Die Klage richtet sich gegen einige der größten US-Waffenproduzenten, darunter Smith & Wesson, Beretta und Glock. Der US-Waffenherstellerverband weist die Vorwürfe zurück und sieht die Verantwortung für die Gewalt bei der mexikanischen Regierung.