In Mexiko sind die Kosten durch Verbrechen zehn Mal höher als die öffentlichen Gesundheitsausgaben.

Das geht aus einer Studie des Instituts für Wirtschaft und Frieden hervor. Letztes Jahr haben die wirtschaftlichen Schäden durch die schlechte Sicherheitslage demnach bei umgerechnet 237 Milliarden Euro gelegen. Das entspricht 24 Prozent des Brutto-Inlandsproduktes von Mexiko. In die Berechnung flossen direkte und indirekte Schäden durch Kriminalität ein, genauso wie entgangene Investitionen und Kosten für Sicherheitsmaßnahmen.

Vor allem rivalisierende Drogenkartelle sorgen in Mexiko seit Jahren für Probleme. Letztes Jahr wurden in dem lateinamerikanischen Land mehr als 34.000 Menschen getötet. Viele Verbrechen werden nicht aufgeklärt. In 97 Prozent der Fälle gibt es keine Verurteilung.