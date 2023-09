Mexiko gehört zu den Ländern mit der höchsten Mordrate an Transgender-Personen weltweit.

Die Organisation Casa de Muñecas setzt sich vor allem für Transgender-Frauen ein. Sie hat jetzt in Mexiko-Stadt ein Mausoleum eingeweiht, das ausschließlich Transgender-Frauen gewidmet ist. Die Grabstätte bietet Platz für knapp 150 Tote. Gedacht ist sie vor allem für Opfer von Hass- und Gewaltverbrechen. Einige Opfer werden in den nächsten Wochen auch aus bestehenden Gräbern exhumiert und mit Hilfe der Generalstaatsanwaltschaft in das Mausoleum überführt.

Die Vorsitzende der Organisation hat während der Eröffnung von einer Art Wiedergutmachung gesprochen und von einem wichtigen Meilenstein für die Trans-Gemeinschaft. Sie sagt, dass alleine in den ersten sechs Monaten dieses Jahres 25 Transgender-Frauen in Mexiko ermordet wurden.