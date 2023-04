In einer Protestaktion gegen Mexikos strenge Einwanderungspolitik haben sich sechs Migranten und Migrantinnen die Münder zugenäht.

Sie fordern von den mexikanischen Behörden, dass sie sich frei in dem Land bewegen dürfen. Die sechs gehören zu einer Gruppe von rund 3000 Menschen aus der Karibik und Mittel- und Südamerika. Sie war am Sonntag im Süden Mexikos Richtung Norden aufgebrochen.

Mexiko ist Transitland

Die meisten Migranten und Migrantinnen, die durch Mexiko ziehen, wollen die USA erreichen - doch freies Geleit bis zur mexikanischen Nordgrenze gibt es seit ein paar Jahren nicht mehr.

An der Protestaktion nahmen Menschen aus Kuba, Brasilien, Honduras, El Salvador, Venezuela und Kolumbien teil. Die meisten Menschen, die über Mexiko in die USA gelangen wollen, fliehen vor Armut, Gewalt und politischen Krisen in ihren Heimatländern.