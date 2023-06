In Mexiko sind in den letzten zwei Wochen mindestens 100 Menschen an den Folgen von Hitze gestorben.

Das Gesundheitsminiserium sagt, die meisten starben an Hitzschlägen, viele an Dehydrierung. Vor allem im Norden von Mexiko lagen die Temperaturen zuletzt knapp unter 50 Grad. Üblich sind in der Region im Sommer zwischen 30 bis 45 Grad. Wegen der Hitze ist in einigen Landesteilen die Schule ausgefallen. In den letzten Tagen sind die Temperaturen wieder etwas gesunken. Fachleute rechnen aber schon ab Anfang Juli mit einer neuen Hitzewelle im Land.