Jahrhundertelang war die Maya-Stadt "Sak-Bahlán" in Mexiko verschwunden - vom Dschungel überwuchert.

Bis vor etwa 300 Jahren hatten dort die letzten Widerständler der Maya gelebt, dann wurden sie von der spanischen Kolonialmacht gewaltsam vertrieben. Die spanischen Konquistadoren blieben selber nicht lange, und die Stadt geriet in Vergessenheit. Bis jetzt.

Gut drei Jahrhunderte später haben mexikanische Archäologen die Maya-Stadt wohl wiedergefunden. Die Gruppe vom Nationalen Institut für Anthropologie und Geschichte sagt, dass sie dafür alte spanische Dokumente ausgewertet hat, in denen es Hinweise auf die Lage der Stadt gab. Dann haben sie mit allen verfügbaren Daten ein Computermodell des Gebiets erstellt - und da nach der Maya-Stadt gesucht. Am Ende fanden sie tatsächlich Überreste einer Stadt, die wahrscheinlich zu Sak-Bahlán gehören - im Bundesstaat Chiapas, nahe der Grenze zu Guatemala.

Alle Forschungsergebnisse sollen in der nächsten Ausgabe der Fachzeitschrift "Chicomoztoc" veröffentlicht werden.

