Mexikos Präsident fordert von der katholischen Kirche eine Entschuldigung für die Verbrechen aus der Kolonialzeit.

In einem Offenen Brief schreibt er, Papst Franziskus solle sich für die Misshandlung von Indigenen bei der spanischen Eroberung, der Conquista, öffentlich entschuldigen. Nur wenige Kirchenvertreter sprachen sich gegen Ausbeutung und Zwangsmissionierung der Indígenas aus. Millionen Indigene starben durch Gewalt und an eingeschleppten Seuchen.