Die Probleme mit organisiertem Verbrechen zeigen sich in Mexiko mittlerweile auch in den beliebten Touristengebieten in der Karibik.

1500 Nationalgardisten für den Karibik-Tourismus Deshalb will die Polizei in Tulum und Cancún eine spezielle Truppe zusammenstellen, die an den Stränden eingesetzt wird. 1500 Nationalgardisten sind für dieses so genannte "Touristen-Bataillon" eingeplant. Laut Verteidigungsministerium startet es am 1. Dezember. Weitere Truppen sind in Planung. Mexiko hat seit langem große Probleme mit Drogenkriminalität. Ende Oktober starben zwei junge Touristinnen aus Deutschland und Indien. Sie waren zufällige Opfer bei einer Schießerei in Tulum.