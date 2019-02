Fast 200 sind es, darunter kugelsichere Wagen und Luxuslimousinen. Knapp 2,9 Millionen Euro hat der Verkauf des Präsidentenfuhrparks gebracht. Es waren Autos seiner Vorgänger. Der linke Präsident hält sie für unnötig, das Geld will er jetzt für Sozialprogramme einsetzen. Rund 20 Autos haben keinen Käufer gefunden. Übrig geblieben sind vor allem kugelsichere SUVs, was einige Leute wundert, weil Mexiko ein so großes Gewaltproblem hat.

Der mexikanische Präsident gibt sich betont volksnah. Er fährt einen VW Jetta, wohnt nicht in der Präsidentenresidenz, sondern in einem Mittelklasse-Appartement, und er hat seine Leibwächter-Einheit aufgelöst. Das Präsidentenflugzeug will er auch loswerden, er würde lieber Linie fliegen, sagt er.