An fast allen Orten in der Öffentlichkeit darf in Mexiko nicht mehr geraucht werden.

Mexikos Präsident Andrés Manuel López Obrador hat per Dekret verordnet, dass Strände, Sportanlagen, Freizeitparks, Märkte und Gefängnisse ab sofort rauchfreie Zonen sind. Absolutes Werbeverbot für Tabakwaren Außerdem dürfen Tabakprodukte in keiner Form mehr beworben werden. Der Arbeitgeberverband befürchtet wirtschaftliche Folgen. Er sagt, dass ein Viertel vom Umsatz vieler Läden vom Zigarettenverkauf abhängt. In Mexiko rauchen etwa elf Prozent der Bevölkerung. In Deutschland liegt der Anteil bei über 23 Prozent. Mediziner und Forschende fordern schon lange, dass auch die Bundesregierung strengere Regeln für die Tabakindustrie erlässt.