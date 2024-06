Mexiko bekommt wohl zum ersten Mal eine Präsidentin:

Laut ersten Auszählungen hat die linksgerichtete Kandidatin Claudia Sheinbaum die Wahl gestern klar gewonnen und bekam rund 60 Prozent der Stimmen. Das amtliche Endergebnis steht noch aus.

Sheinbaum ist Physikerin und Klimaforscherin - sie gehört zur linken Regierungspartei vom bisherigen Präsidenten Andrés Manuel López Obrador und will seine Politik fortsetzen. López Obrador hat den mexikanischen Sozialstaat ausgebaut - er konnte aber nicht wie geplant die Gewalt der Drogenkartelle beenden. (Sheinbaum plant, die erneuerbaren Energien im Land deutlich auszubauen - sie will aber auch die staatliche Ölgesellschaft weiter unterstützen.)

Im Wahlkampf und auch am Wahltag hat es immer wieder massive Gewalt gegeben - dutzende Kandidaten wurden getötet, auch gestern gab es laut Berichten mehrere Schießereien in Wahllokalen. Es war der größte Wahltag in Mexikos Geschichte: Fast 100 Millionen Menschen durften ihre Stimme abgeben. Insgesamt gab's mehr als 20.000 Ämter neu zu besetzen.