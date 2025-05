Sinaloa: 700 Wildtiere wegen Gewalt aus Tierheim evakuiert

Im mexikanischen Bundesstaat Sinaloa kämpfen Splittergruppen eines großen Drogenkartells um die Macht - und machen so das Leben dort unsicher.

Vor allem seit letztem Herbst hat die Gewalt dort zugenommen. Immer wieder treiben die Kämpfe auch viele zur Flucht aus der Region - und das betrifft nicht nur Menschen. In Culiacán, der Hauptstadt von Sinaloa, mussten jetzt rund 700 Wildtiere in Sicherheit gebracht werden. Die Tiere - darunter Elefanten, Tiger, Löwen und Krokodile, hatten in einem Tierheim gelebt. Die meisten von ihnen waren früher Zirkustiere oder Haustiere von Kartellmitgliedern. Die Verwalter des Tierheims sagen, dass sie seit Monaten von Kriminellen beklaut und erpresst wurden. Außerdem sei es immer schwieriger geworden, die Tiere zu versorgen, weil die Lieferungen wegen der Kämpfe oft ausfallen mussten. Deswegen wurden die Tiere jetzt in ein anderes Schutzgebiet gebracht.

In Mexiko werden immer wieder große Raubkatzen und andere Tiere in Häusern von Drogenhändlern gefunden. Die halten sich oft exotische Haustiere - und lassen sie aber zurück, wenn sie vor der Polizei oder feindlichen Banden fliehen müssen.