Der Hashtag #ConLasCervezasNo trendet gerade in Mexiko-Stadt. Ein Politiker will nämlich das kalte Bier verbieten lassen, das überall sehr billig in kleinen Läden verkauft wird. Oft werden riesige Flaschen verkauft und Plastikbecher dazu, damit man gleich vor Ort trinken kann. In einer Umfrage haben drei Viertel der Einwohner von Mexiko-Stadt letztes Jahr aber gesagt, dass sie diese ganze Trinkerei für einen Hauptgrund für Kriminalität und Pöbelei auf der Straße halten.

Trotzdem kommt der Antrag des Politikers nicht gut an. Wie die Zeitung Guardian berichtet, machen sich auf Twitter Nutzer darüber lustig und fragen, ob es in Mexiko-City nicht andere Probleme gebe, als kaltes Bier zu verbieten. Andere finden, dass man besser den Preis erhöhen sollte.