Anderthalb Jahre war es ziemlich ruhig in der größten Stierkampfarena der Welt.

Wegen eines Rechtsstreits gab es in der Arena von Mexiko-Stadt keine Kämpfe. Das wird sich Ende des Monats ändern. Der Direktor der Arena sagt, dass dann die Stiere wieder zurückkommen - und sich bis zu 50.000 Leute die Kämpfe in der Plaza de Toros Mexico angucken können.

Im Juni 2022 hatten Tierschützer vor Gericht erreicht, dass die Stierkämpfe in Mexikos Hauptstadt erst mal gestoppt wurden. Inzwischen hat der Oberste Gerichtshof des Landes die Entscheidung gekippt. Vom Tisch ist der Rechtsstreit aber noch nicht. Ob Stierkämpfe in Mexiko-Stadt generell rechtlich okay sind, soll noch geklärt werden.

In Mexiko ist der Stierkampf sehr beliebt und gilt auch als wichtiger Wirtschaftsfaktor. Allerdings gibt es - wie in anderen Ländern auch - viel Kritik an den Kämpfen: Tierschützerinnen und Tierschützer prangern immer wieder das Leiden der Tiere an.