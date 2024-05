Streit um Mumien von Guanajuato

In Mexiko streiten sich Wissenschaftler mit einem Museum - um schlechten Umgang mit Ausstellungsstücken.

Es geht um die Mumien von Guanajuato, berichtet die Nachrichtenagentur AP. Die etwa 100 Mumien sind knapp 200 Jahre alt - sie gelten als nationales Kulturgut und sind in einem kleinen Museum in der Stadt Guanajuato in der Mitte des Landes ausgestellt. Das Museum wurde vor kurzem renoviert - und dabei sollen die konservierten Toten ramponiert worden sein. Das Nationale Institut für Anthropologie und Geschichte sagt, dass unter anderem der Arm einer Mumie abgebrochen wurde. Das Institut ist offenbar sauer, weil das Museumspersonal in Guanajuato für die Mumien zuständig ist, obwohl sie nationales Erbe seien. Die Stadt hält dagegen, dass die Mumien schon ausgegraben waren, als das Institut gegründet wurde.

Die Mumien wurden Anfang des 19. Jahrhunderts in normalen Gräbern bestattet - und mumifizierten dann zufällig im trockenen Boden. Sie werden inzwischen auch auf Tourismusmessen rumgereicht. Das sorgt in Mexiko für Kritik - genauso wie die wohl nicht fachgerechte Aufbewahrung.