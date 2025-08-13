In Mexiko ist eine Aktivistin ermordet worden, die sich für die Rechte der LGBTQI-Community einsetzt.

Eine Nachrichtenplattform (Animal Político) berichtet, dass die Leiche der Frau auf einer Landstraße gefunden wurde. Die Frauenrechtsorganisation "IM-Defensoras" hat gesagt, dass die Ermordete eine bekannte Verfechterin der Rechte von Trans-Personen im Bundesstaat Jalisco war.

Laut dem Register einer mexikanischen Nationalen Beobachtungsstelle für Hassverbrechen gab es allein in diesem Jahr bisher 20 Morde an Mitgliedern der LGBTQI-Community, mit dem Mord an der Aktivistin jetzt ist es einer mehr.

In den letzten fünf Jahren war die Zahl noch höher: laut der NGO „Letra S“ waren es mehr als 450 Morde.