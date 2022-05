In Mexiko gibt es einen offiziellen Rekordwert an verschwundenen Menschen.

Letzten Monat hatte schon das Uno-Komitee gegen das Verschwindenlassen einen Bericht zu der Situation in Mexiko rausgebracht. Darin heißt es, dass das organisierte Verbrechen der Hauptgrund ist, warum so viele Menschen verschwinden.

In Mexiko bekriegen sich verschiedene Drogenkartelle untereinander. Sie gehen aber auch gegen politische Gegner, Journalistinnen und Zivilisten vor. Polizei und Militär gehen ebenso mit Gewalt gegen die Kartelle vor.



In Mexikos Drogenkrieg sind schon mehr als 350.000 Menschen ums Leben gekommen. Letztes Jahr gab es in Mexiko knapp 100 Morde am Tag. Die meisten Fälle werden nicht aufgeklärt.