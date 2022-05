In Mexiko sind spurlos verschwundene Menschen seit Jahrzehnten ein Problem.

Eine Organisation, die sich speziell für Frauen, Mädchen und auch Kinder einsetzt, setzt jetzt auf eine besondere Aktion. Sie inseriert im Netz - zum Beispiel bei AirBNB - deren Zimmer. In den Anzeigen sind Bilder der Zimmer der vermissten Personen zu sehen, die seit deren Verschwinden teils seit Jahren nicht verändert wurden. Die Zimmer kann man nicht wirklich mieten - aber in den Inseraten wird auf das Anliegen der Organisation aufmerksam gemacht. Außerdem sollen so Spenden für die Familien der Verschwundenen gesammelt werden. In einem Fall wurde durch die Aktion sogar schon eine Frau wiedergefunden.

In Mexiko gelten aktuell etwa 100.000 Menschen als verschwunden. In dem Land herrscht seit Jahren Krieg zwischen verfeindeten Drogenkartellen, die Polizei hat ein großes Korruptionsproblem - und viele Straftaten werden nicht verfolgt.