Mexiko ist laut OECD-Ranking das Land mit der schlechtesten Work-Life-Balance - nirgendwo sonst arbeiten die Menschen im Schnitt so viel.

Die Regierung will das ändern. Bis 2030 soll die Wochenarbeitszeit schrittweise sinken, aktuell liegt sie bei 48 Stunden, daraus sollen 40 werden. In der Vergangenheit gab es immer mal wieder Versuche, die Arbeitszeit in Mexiko runterzukriegen - bisher erfolglos. Um diesmal eine Lösung zu finden, mit der alle zufrieden sind, will die Regierung möglichst viele Menschen an der Gesetzgebung teilhaben lassen. In den nächsten Wochen sind landesweit Kongresse dazu geplant.

Viele Menschen in Mexiko haben aber nicht nur mit einer hohen Arbeitszeit zu kämpfen - unterm Strich kommt dabei auch noch kaum was rum. Mehr als ein Drittel der Bevölkerung lebt in Armut. Fachleute meinen, dass Mexikos Regierung auch mehr gegen die soziale Ungleichheit unternehmen müsste.

Hier gibt's mehr Infos zur Work-Life-Balance in verschiedenen Ländern.