Die Chinampa-Landwirtschaft in Mexiko geht auf die Zeit der Azteken zurück. Aber es gibt immer weniger dieser traditionellen Bauernhöfe auf künstlichen Inseln in den Seen und Feuchtgebieten rund um Mexiko-Stadt.

Jetzt versuchen vor allem Frauen, die traditionelle und nachhaltige Wirtschaftsweise wiederzubeleben. Wie die Nachrichtenagentur AP berichtet, haben viele dabei mit Vorbehalten zu kämpfen. Denn die Chinampas werden traditionell nur von Männern an Männer vererbt - und viele Mexikaner denken, dass Frauen die Arbeit körperlich nicht schaffen.

Doch die neuen Bäuerinnen sind erfolgreich - und haben sich Unterstützung von einer großen nationalen Uni gesichert. Die wirbt mit den Vorteilen der Chinampa-Wirtschaft: Statt chemischem Dünger kommt fruchtbarer Schlamm vom Seeboden zum Einsatz, Wasserpflanzen filtern Schadstoffe aus dem Wasser und stoppen invasive Fischarten, die die einheimische Tierwelt bedrohen.

Das alles hilft den bedrohten Feuchtgebieten, die auch wichtig sind, um die Temperaturen in Mexikos Hauptstadtregion auf erträglichem Niveau halten.