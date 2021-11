In der Hauptstadt gab es einen Umzug mit Musik. Hunderte Menschen tanzten, zum Teil auf geschmückten Wagen wie im Karneval. Dazu kamen viele tausend Zuschauerinnen und Zuschauer, oft geschminkt mit Totenkopf-Motiven oder in Skelett-Kostümen. Letztes Jahr war der Umzug wegen Corona ausgefallen - Mexiko ist eines der am schwersten betroffenen Länder weltweit. Dieses Jahr kamen viele Menschen mit Maske zu der Parade.

Der Umzug zum Tag der Toten hat alles andere als eine lange Tradition in Mexiko-Stadt. Tatsächlich entstammt er einem James-Bond-Film von 2015. Darin kam so eine Parade vor - warum auch immer. Diese wurde dann praktisch in die Realität übernommen. Normalerweise ist der Tag der Toten auch in Mexiko eher ein stiller Feiertag.