In Mexiko arbeiten Behörden jetzt an einem Zertifizierungsprogramm. Ein Aufkleber mit einem QR-Code auf der Avocado soll belegen, wo die Frucht herkommt. So sollen die Landwirte dazu bewegt werden, nachhaltiger anzubauen.

Wassermangel und illegale Rodungen

Im mexikanischen Bundesstaat Michoacán wachsen 40 Prozent aller weltweit angebauten Avocados. Der größte Teil davon geht in die USA. Michoacán leidet unter einem immer heißeren und trockeneren Klima. Das Ganze hat zu Wassermangel in den Anbaugebieten geführt. Avocadobauern roden für ihren Anbau immer öfter illegal Kiefernwälder, die das Wassersystem speisen.

Druck zum Handeln liefert aber nicht nur der Klimawandel - auch Verbraucher und Verbraucherinnen fordern immer mehr nachhaltige Avocados. Zum Beispiel haben rund 28.000 Menschen dazu bisher bei einer Petition mitgemacht.