Sind wir allein im Universum? Auf der Suche nach außerirdischen Zivilisationen haben Forschende der privat finanzierten Initiative Breakthrough Listen große Mengen an Beobachtungsdaten der Milchstraße veröffentlicht.

Es geht um fast zwei Petabyte - das sind rund zwei Milliarden Megabyte und entspricht etwa einer Billion Seiten Text. Die Daten stammen vor allem vom Parkes-Radioteleskop in Australien und vom Green-Bank-Radioteleskop in den USA. Sie hatten in den letzten vier Jahren die Milchstraße nach möglichen Funksignalen außerirdischer Zivilisationen abgehorcht.

Bei der Auswertung geht es darum, Signale zu ermitteln, die sich vom natürlichen astrophysikalischen Hintergrundrauschen abheben. Dafür hofft die Initiative auf die Hilfe von anderen Forschenden. Ein Teil der Daten kann auch über das Bürgerforschernetzwerk SETI@Home der Universität von Kalifornien auf heimischen PCs analysiert werden.