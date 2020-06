Für Pflanzen gibt es schon eine Art Arche Noah - den Saatgut-Tresor im Permafrost von Spitzbergen. So was Ähnliches wünscht sich auch ein internationales Forschungsteam für Mikroben.

Denn in der modernen Welt gehen viele Mikroorganismen verloren, die noch nicht richtig erforscht sind, aber wichtig für unsere Gesundheit sein könnten. Als Beispiel nennen die Forschenden nützliche Mikroben in unserer Darmflora. Von denen gibt es bei indigenen Gruppen am Amazonas noch doppelt so viele wie bei westlichen Stadtmenschen. Die Forschenden hoffen, dass die Mikroben helfen könnten, Zivilisationskrankheiten zu bekämpfen. Denn seit die Mikroben-Vielfalt gesunken ist, sind Allergien und Übergewicht häufiger geworden.

Damit die Mikroben nicht verloren gehen, sollen sie in einem Speicher für die Zukunft bewahrt werden. Gerade ist eine Machbarkeitsstudie für das Projekt veröffentlicht worden. Die sieht vor, einen sicheren Ort zu finden - vielleicht in Norwegen oder in der Schweiz. Eine Mikroben-"Arche Noah" dort könnte ein Backup-Lager für weltweite Sammlungen werden. Wichtig wären auch Kooperationen mit Unis in Entwicklungsländern, um die Mikroben zu sammeln.