Verschiedene Prognosen besagen: weiter nach oben. Laut dem Institut der Deutschen Wirtschaft werden die Mieten inbesondere in den Ballungsräumen weiter anziehen. Ein Grund: Auch wegen der Corona-Pandemie schätzen viele Menschen, vor allem mit Familie, mehr Platz zu Hause. Mehr Zimmer und ein Garten beim nächsten Umzug, wäre also schön - aber bitte mit ähnlich schnellem Internet wie in der Stadt.

Die Folgen: Mehr Familien werden wohl aus den Zentren ein paar Kilometer weiter in die Speckgürtel abwandern. Und das könnte dazu führen, dass im nahen Umland der größeren Städte die Mietpreise wahrscheinlich am stärksten steigen werden.

Ähnlich sieht es das Hamburger Gewos-Institut für Stadt-, Regional- und Wohnforschung. Die Fachleute dort erwarten, dass sich die Preise im Umland denen in den Zentren annähern. Sie schätzen aber, dass auch die Mieten in den Innenstädten weiter steigen. Darauf weise zum Beispiel das letzte Quartal hin, in dem selbst zu Krisenzeiten in den größten Metropolen die Preise um 4,5 Prozent gestiegen sind im Vergleich zum Vorjahreszeitraum.