Studierende in Deutschland müssen immer mehr fürs Wohnen bezahlen.

Das zeigt ein Bericht des Finanzdienstleisters MLP und des Instituts der deutschen Wirtschaft. Demnach liegen die Preise in diesem Jahr im Schnitt um 1,8 Prozent über denen vom letzten Jahr. Die teuerste Stadt bleibt dem Bericht zufolge München. Dort kostet eine 30 Quadratmeter große studentische Musterwohnung demnach gut 800 Euro warm. Dahinter kommen die Städte Stuttgart, Köln und Frankfurt.

Am günstigsten wohnen Studierende laut dem Bericht in Magdeburg - sie zahlen dort eine Warmmiete von knapp 290 Euro. Auch in Leipzig und Greifswald sind die Mieten demnach vergleichsweise günstig.

Im Mittelfeld liegen laut dem Report die Uni-Städte Tübingen und Heidelberg mit rund 500 Euro Warmmiete. Ein Kriterium bei der Analyse war, dass die Wohnungen sich in direkter Umgebung zur nächstgelegenen Uni befinden.