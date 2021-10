Das Gehirn ist eines der Organe, das am meisten Sauerstoff braucht.

Entsprechend schwere Folgen hat es, wenn eine Hirnregion nicht mehr ausreichend mit Sauerstoff versorgt werden kann, zum Beispiel nach einem Schlaganfall. Ein Wissenschafts-Team der Ludwig-Maximilians-Uni München hatte die Idee, gegen den Sauerstoffmangel Photosynthese betreibende Mikroalgen einzusetzen. Die produzieren vor Ort Sauerstoff, sobald Licht auf sie scheint. Für ihre Studie injizierten die Forschenden photosynthetisch aktive Mikroorganismen in das Herz von Froschlarven. Durch verschiedene Tests konnten sie nachweisen, dass sich die Algen über den Blutkreislauf verteilten und im Körper Sauerstoff produzierten.

Auch bei Menschen denkbar

Laut den Forschenden lässt sich das Verfahren zum Beispiel nutzen, um während einer Operation das Gehirn oder bestimmtes Gewebe vorübergehend mit Sauerstoff zu versorgen. Auch dass die Mikroalgen längerfristig für Sauerstoff im menschlichen Körper sorgen, können sich die Forschenden vorstellen - allerdings nicht direkt im Gehirn. Dazu ist es dort zu dunkel. Aber zumindest in unserer Haut könnte die Lichtmenge ausreichen, um die Photosynthese der Mikroalgen zu erlauben. Die Algen könnten also in unser Blut injiziert werden und den erzeugten Sauerstoff direkt an die roten Blutkörperchen abgeben - vorausgesetzt, unser Immunsystem toleriert die Algen.