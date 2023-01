Zur Mikrobe des Jahres wurde dieses Mal das Bakterium Bacillus subtilis gewählt. Denn laut der Vereinigung für Allgemeine und Angewandte Mikrobiologie hat die Mikrobe Einiges drauf: Zum Beispiel vergärt sie Sojabohnen in der asiatischen Küche zu gesundheitsfördernden Lebensmitteln. In der Industrie produziert sie in großem Stil Vitamine und auch Enzyme, zum Beispiel für Waschmittel. Und im Klo vermehren sich Sporen des harmlosen Bakteriums so rasant, dass sie andere, gesundheitsgefährdende Mikroorganismen einfach verdrängen. Im Beton schließt Bacillus subtilis Risse. Außerdem wird das Bakterium in der Tierhaltung als Alternative zu Antibiotika eingesetzt.