Die Rede ist von Mikroben, winzig kleinen Lebewesen wie zum Beispiel Bakterien. Für die Forschung sind sie interessant, weil einige von ihnen antivirale oder antibiotische Wirkstoffe produzieren können. Andere geben beim Stoffwechsel Elektronen ab und können so Strom erzeugen. Bisher kann allerdings nur rund ein Prozent aller auf der Welt vorkommenden Mikroorganismen im Labor kultiviert und untersucht werden.

Dafür gibt es zwei Gründe: Zum einen kommen Mikoroorganismen oft in extremen Umgebungen wie tief am Meeresboden vor. Zum anderen leben sie in der Natur in der Regel in Gemeinschaften - in sogenannten Biofilmen.



Nützlich für die Entwicklung neuer Medikamente



Das wollen Forschende am Karlsruher Institut für Technologie ändern, um die spezifischen Eigenschaften der einzelnen Mikroben nutzbar zu machen. Sie entwickeln gerade ein System, um die Mikroorganismen zu trennen und sortieren.



Dann sollen mit Hilfe von Mikroben zum Beispiel neue Medikamente entwickelt, Schadstoffe und Plastik abgebaut oder Wasserstoff produziert werden.