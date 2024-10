Das sagt ein Forschungsteam der Northwestern University in den USA. Es geht zum Beispiel um unsere Zahnbürsten und Duschköpfe. Für ihre Studie haben sich die Mikrobiologinnen und -biologen angeguckt, was darauf alles so lebt und sie sagen: Die Vielfalt der Viren dort ist erstaunlich.

Für die Forschenden ist das eine gute Nachricht. Denn einige dieser Viren könnten möglicherweise helfen, neue Antibiotika zu entwickeln. Denn: Die vielen verschiedenen Viren, die sie in Badezimmern entdeckt haben, sind Phagen. Das sind Viren, die Bakterien infizieren, sich in ihnen vermehren - und so auch vernichten können.

Generell raten die Forschenden dazu, sich über Viren im Badezimmer nicht zu viele Sorgen zu machen. In der Regel machen sie uns Menschen nicht krank. Sie sagen: Je mehr man Viren mit Desinfektionsmitteln angreift, desto wahrscheinlicher ist es, dass sie Resistenzen entwickeln und schwieriger zu behandeln sind.