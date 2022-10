Es waren einmal Forschende, die waren nicht zufrieden mit dem Geschmack von Bier.

Und - oh Wunder - sie kamen aus Belgien. Vorurteile beiseite: Das Mikrobiologie-Team hat tatsächlich ziemlich viel Einsatz gezeigt, um den Geschmack von Bier aus seiner Sicht zu verbessern. Es hat Hefe-Gene analysiert, um herauszufinden, welche unter modernen Brau-Bedingungen am besten funktionieren und es hat auch die Genschere Crispr/Cas9 angewandt, um Hefestämme zu manipulieren.

Das Problem ist aus Sicht der Forschenden, dass Bier nicht mehr wie früher in offenen liegenden Bottichen gebraut wird, sondern in großen geschlossenen Gefäßen. Der Vorteil: Darin können größere Mengen gebraut werden. Aber, so die Forschenden, es entsteht auch viel Druck durch freigesetztes Kohlendioxid - und das gehe auf Kosten des Aromas. Besonders wichtig sei da ein Aromastoff, der wohl nach fruchtiger Banane schmeckt.

Die Forschenden haben jetzt eine Mutation entdeckt, die offenbar entscheidend ist für das Bananenaroma, und diese Gen-Veränderung in industrielle Bier-Hefe-Stämme eingebaut. Die hätten dann auch unter Druck mehr Aroma-Stoffe produziert.