Ein Forschungsteam unter Beteiligung der Schiller-Universität Jena hat diese Bakterienarten für eine Studie im Fachmagazin PNAS untersucht. Sie wollten herausfinden, welche Gene fürs Glitzern verantwortlich sind. Ihr Ziel: Mit den Erkenntnissen könnten umweltfreundliche Farbstoffe und Materialien hergestellt werden, die auch ohne Glitzerpartikel schillern.

Die Untersuchung zeigte, dass die Gene, die für die Farbe verantwortlich sind, im menschlichen Mikrobiom kaum zu finden sind. Dafür aber vor allem in Ozeanen, Süßwasser und auch in Tiefseegebieten. Diese Gene kommen also auch bei Bakterien vor, die in tiefen Ozeanen ohne Sonnenlicht leben. Die Forschenden schließen daraus, dass die Farben bei den Bakterien andere Funktionen haben als Licht zu reflektieren. Sie könnten etwa helfen, sie vor Viren zu schützen.