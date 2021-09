Mochtet ihr als Kind Rosenkohl und Brokkoli?

Viele Kinder, aber auch Erwachsene, mögen dieses Gemüse und auch Blumenkohl und anderen Kohl nicht. Forschende aus Australien haben jetzt genauer untersucht, warum das so ist. Sie sagen, dass bestimmte Enzyme dieser Gemüsesorten im Speichel einen unangenehmen, schwefelhaltigen Geruch erzeugen können. Das ist aber bei Menschen unterschiedlich stark der Fall.

Schwefel-Geruch im Mund

Die Forschenden stellten fest: Bei manchen Menschen entstehen im Speichel mehr dieser Geruchs-Verbindungen. Sie gehen davon aus, dass es etwas mit unserem Mikrobiom im Mund zu tun hat, also dem Zusammenspiel aus Bakterien, Genen und dem Stoffwechsel. Denn Kinder hatten eine ähnliche Konzentration der Geruchsverbindungen wie ihre Eltern.

Kinder, deren Speichel im Zusammenspiel mit dem Gemüse die meisten Schwefelverbindungen produzierte, mochten Brokkoli, Blumenkohl und Rosenkohl am wenigsten. Bei den Eltern war das allerdings nicht so. Die Forschenden vermuten, dass sich Erwachsene irgendwann an den Geschmack von Brokkoli und Rosenkohl gewöhnen.