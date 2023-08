Um eine KI zu trainieren, braucht man viel Energie.

Ein Grund: Für jede Rechenoperation werden Daten vom Arbeitsspeicher zum Prozessor geschickt und zurück. Dabei geht viel Energie und Zeit verloren. An einem Forschungsinsitut des IT-Unternehmens IBM sind jetzt Computerchips getestet worden, die das ändern könnten.

Die Chips arbeiten analog. Das heißt, sie verarbeiten und Speichern Informationen nicht digital als Nullen und Einsen. Stattdessen bestehen sie aus einem Material, das seinen Zustand verändert - je nach Rechenergebnis ist es kristallin oder glasartig. Die analogen Chips brauchen viel weniger Platz und können direkt in den Arbeitsspeicher integriert werden - zusätzliche Wege fallen also weg.

Die Forschenden haben die Chips an zwei Sprachassistenten getestet. Die KIs waren genauso zuverlässig, aber schneller und brauchten weniger Energie.

An analog-AI chip for energy-efficient speech recognition and transcription/ Nature, 23.08.2023https://www.nature.com/articles/s41586-023-06337-5