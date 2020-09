Das ist vor allem bei synthetischer Kleidung wie Polyester ein Problem, weil deren Fasern nicht abgebaut werden, sondern als Mikroplastik für immer in der Natur bleiben. Forschende der staatlichen Uni Kalifornien in Santa Barbara haben berechnet, wie viele Mikrofasern in den letzten Jahrzehnten angefallen sind.

Sie schreiben in einem Fachjournal, dass zwischen 1950 und 2016 schätzungsweise mehr als fünfeinhalb Millionen Tonnen Kleidungsfasern abgerieben wurden. Viele davon sind im Meer gelandet. Den Forschenden zufolge ist die Menge so groß, als hätte man sieben Milliarden Fleece-Jacken ins Meer geworfen.

Viele Fasern landen auch im Klärschlamm der Abwasser-Kläranlagen und damit werden dann Felder gedüngt.

Die Forschenden sagen, dass die Lösung nicht allein ist, nur Naturfasern wie Baumwolle oder Wolle zu tragen - denn dort fällt im Herstellungsprozess durch die eingesetzten Chemikalien oft auch Mikroplastik an. Besser seien Filter in der Waschmaschine. Es gibt schon spezielle Waschbeutel, die Mikrofasern auffangen. Eine an der Studie beteiligte Forscherin empiehlt, Kleidung einfach seltener zu waschen.