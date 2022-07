Das hat jetzt ein internationales Forschungsteam festgestellt, als es untersucht hat, welchen Einfluss Plastikverschmutzung auf das Wachstum von Bakterien in Seen hat. Dafür haben die Forschenden Wasserproben aus 29 Seen in Skandinavien genommen. Von jeder Probe haben sie eine Hälfte so analysiert und in die andere Hälfte vorher in eine vorbereitete Menge destilliertes Wasser mit Mikroplastik gegeben. Das hatten die Forschenden selbst aus zerschnittenen Plastiktüten hergestellt. Danach maßen die Forschenden die Aktivität der Bakterien in den Seewasserproben mit und ohne Plastik.

Bakterien mögen künstliche Kohlenstoffverbindungen

Es zeigte sich, dass die Bakterienbiomasse in den Proben mit zusätzlichem Plastik knapp um das zweieinhalbfache größer war. Das liegt daran, dass verschiedene Bakterienarten die Kohlenstoffverbindungen aus Plastik abbauen können. Und offenbar nutzen sie diese künstlichen Kohlenstoffverbindungen sogar lieber als natürliche.

Die Forschenden sagen, dass damit einerseits die Mikroplastikbelastung von Gewässern reduziert werden könnte. Aber andererseits könnte das massive Bakterienwachstum auch das Ökosystem von Seen beeinflussen.