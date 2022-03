Ein Wissenschafts-Team vom Institut für Meeresforschung im norwegischen Bergen hat rekonstruiert, auf welchen Routen sich Mikroplastik aus 21 Flüssen Europas und der Arktis ausbreitet. Dafür hat es Modelle der Strömungen in Nordsee, Nordatlantik und Nordpolarmeer kombiniert mit Simulationen des Driftverhaltens verschiedener Mikroplastik-Partikel. Auch, welcher Fluss wie viel Mikroplastik enthält, haben sie untersucht.



Heraus kam, dass der Rhein und der russische Fluss Ob das meiste Mikroplastik ins Meer schwemmen. Die Partikel driften entlang der norwegischen Küste und dann zum größeren Teil in einem großen Bogen über den Nordpol bis nach Grönland und Kanada. Der Rest nimmt die Abkürzung quer über den Nordatlantik direkt bis vor die Ostküste von Grönland.



Laut den Forschenden ist damit erstmals bewiesen, dass vor allem Europa für die teils hohen Mikroplastik-Konzentrationen in arktischen Gefilden verantwortlich ist, die die besonders empfindliche Natur dort gefährden.