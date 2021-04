Mikroplastik ist mittlerweile praktisch überall in der Umwelt - auch im Trinkwasser.

Forschende aus den USA haben jetzt Versuche mit den beiden am weitesten verbreiteten Kunststoffen gemacht um herauszufinden, wie herkömmliche Filter in Kläranlagen mit ihnen zurecht kommen. Es zeigte sich: Am schlimmsten ist Polyethylen, das zum Beispiel für Einkaufstüten verwendet wird. Das Mikroplastik aus diesem Stoff lässt sich praktisch durch nichts aufhalten. Durch Sand rutschten die Teilchen glatt durch. Bei Filtern aus verrottendem Pflanzenmaterial war es etwas besser, aber die Teilchen wurden auch dort nicht dauerhaft gehalten und konnten wieder rausgeschwemmt werden.

Polysterol rutscht nicht ganz so leicht durch

Bessere Ergebnisse erzielten die Forschenden mit Polysterol, aus dem zum Beispiel Styropor gemacht wird: Das blieb im Sand ein bisschen und in dem Filter aus Pflanzenmaterial fast vollständig dauerhaft hängen. Die Wissenschaftler hoffen, dass ihre Forschung hilft, Kläranlagen in der Zukunft besser zu machen.