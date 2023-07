Mikroplastik kommt in manchen Süßwasserseen stärker vor als in den Meeren.

Das zeigt eine internationale Studie im Fachmagazin Nature. Die neue Studie ist laut den Forschenden die erste weltweit repräsentative und einheitliche Untersuchung von Seen und Stauseen auf Mikroplastik. Dafür haben die Forschenden Proben in 23 Ländern gesammelt, aus rund 40 Seen. Dabei haben sie darauf geachtet, dass die Seen unterschiedliche Flächen, Tiefen und Uferlängen haben, dass sie unterschiedlich stark vom Menschen genutzt werden und dass sie geografisch weit gestreut sind. Ihre Wasserproben ließen die Forschenden alle in einem Labor in Italien analysieren.

Risikofaktoren: Besiedelung und Größe

Die Auswertung zeigte Plastikmüll in allen untersuchten Seen - auch in denen, die eigentlich unberührt schienen. 94 Prozent des Plastikmülls kam dabei in Form von Mikroplastik vor - also Partikel und Fasern kleiner als fünf Millimeter. Besonders belastet waren zwei Arten von Seen: Die in dicht besiedelten Gebieten und flächenmäßig große Seen, in denen das Wasser lange verweilt. Am stärksten mit Mikroplastik belastet war das Wasser im Luganer See.

Eine eigene Plastik-Signatur

Laut den Forschenden hat jeder See seine ganze eigene Plastik-Signatur, mit unterschiedlicher Häufigkeit bestimmter Kunststoffteilchen. Wenn die Signatur genauer erfasst wird, könnte das zum einen bei der Ermittlung von Verschmutzungsquellen helfen - und zum anderen bei der Erforschung, welche Auswirkungen Plastikverschmutzung auf die Umwelt hat.