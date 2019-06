Mikroplastik - das gibt's ja inzwischen überall in der Umwelt, und wir haben es auch in unserem Körper.

Forschende aus Kanada sagen jetzt, dass jeder erwachsene Mensch pro Jahr durchschnittlich etwa 74.000 bis 120.000 Plastikteilchen zu sich nimmt - und zwar über Wasser und Essen und auch beim Atmen. Das erkläre sich dadurch, dass Mikroplastik nicht nur im Wasser transportiert wird und dort in die Nahrungskette gelangt, sondern dass es auch durch die Luft fliegt.

Das ist die erste Studie, in der Forschende versuchen abzuschätzen, wie viel Mikroplastik wir Menschen ungefähr aufnehmen. Das Team bezieht sich dabei auf den Lebensstil von Durchschnittsamerikanern. Dafür wurden 26 frühere Studien ausgewertet, die analysiert hatten, wie viele Plastikteilchen in Fischen, Zucker, Salz, Wasser und Bier vorkommen und auch in der Luft von Städten. Weil wir aber auch Essen und Trinken zu uns nehmen, das bisher nicht untersucht wurde, landet nach Meinung der Forschenden wahrscheinlich noch mehr Mikroplastik in unserem Körper als jetzt belegt werden kann.

Die Forschenden warnen, dass überhaupt nicht klar ist, welche gesundheitlichen Folgen dieses Mikroplastik für uns haben kann. Wer versuchen möchte, weniger davon aufzunehmen, sollte dem Team zufolge kein Wasser aus Plastikflaschen trinken. Wer nur Wasser aus Plastikflaschen trinke, der nehme pro Jahr zusätzlich 90.000 Teilchen Mikroplastik zu sich.