Ein Teil stammt auch von der Straße - und zwar genauer gesagt vom Reifenabrieb, den Autos, LKWs und Busse hinterlassen. Das Technik-Magazin Heise berichtet von einem britischen Start-Up, das eine mögliche Lösung für das Problem entwickelt hat: Eine Art Staubsauger, der unterm Auto direkt hinterm Reifen montiert werden könnte. Im Test hat der Staubsauger immerhin 60 Prozent des Reifenabriebs eingesammelt. Auf der Straße könnten Autos damit neben dem eigenen Reifenabrieb noch weitere Mikropartikel einsammeln. Das Material wird in einem Behälter gesammelt und kann wiederverwertet werden.

Lösung vor allem für Großfahrzeuge

In den nächsten zwei Jahren will das Unternehmen den Abrieb-Staubsauger auf den Markt bringen. Zielgruppe sind besonders Logistik-Unternehmen - weil deren Fahrzeuge am meisten Abrieb verursachen. Ein Bus im Londoner Stadtgebiet produziert zum Beispiel an einem Tag bis zu 330 Gramm Reifenabrieb - das entspricht dem Gewicht einer Grapefruit. Ein Auto produziert nur zwei Gramm.