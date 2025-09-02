Autoreifen und LKW-Reifen lassen beim Fahren Mini-Kunststoff-Teilchen zurück, die sich in der Umwelt verteilen.

Dieses Mikroplastik landet unter anderem in Flüssen - und Forschende von den Unis Duisburg-Essen und Köln haben untersucht, welche Folgen das hat. Das Team hat unterschiedliche Reifenpartikel in den Rhein eingebracht, und geschaut, was damit passiert. Der Rhein gilt als hoch belastet durch Mikroplastik. Im Versuch zeigte sich: Auf dem Reifen-Mikroplastik siedelten sich Bakterien an. Aber ihre Zusammensetzung war anders als die, die normalerweise auf Oberflächen im Rhein vorkommt. Die Forschenden sagen: Das Mikroplastik aus den Autoreifen beeinflusst das gesamte Fluss-Ökosystem. Denn wenn die Bakterien-Zusammensetzung sich ändern, verändert sich auch der Nährstoff-Kreislauf im Fluss.



