Kopfschmerzen, müde, kalt - es könnte Corona sein, eine Grippe oder auch einfach nur eine Erkältung.

Vielleicht haben wir in ein paar Jahren Geräte zuhause, die uns eine klare Diagnose liefern. An der Technologie dafür arbeiten Forschende aus Norwegen. Es geht um Mikro-Resonatoren. Das sind kleine Strukturen aus Glas, die optische Sensoren noch besser machen können. Diese Sensoren könnten irgendwann in Smartphones eingebaut sein und gefährliche Gase erkennen - oder eben auch Krankheitserreger. So die Idee

Viren oder Bakterien per Smartphone identifizieren



Norwegische Elektro-Ingenieure haben im Fachblatt Nature Communications jetzt einen Mikroresonator präsentiert, der ihren Angaben nach in einem bestimmten Lichtspektrum 100 mal besser ist als alle bisherigen. Und es geht da um ein Spektrum, in dem Sensoren Informationen über Chemikalien erhalten. Sie könnten so in Flüssigkeiten bestimmte Viren oder Bakterien identifizieren.

Es gibt schon Geräte, die das können, die sind aber groß und sehr teuer. Der neue Mikro-Resonator kann laut den Forschern ein Schritt sein, damit das in ein paar Jahren auch mit dem Smartphone geht.