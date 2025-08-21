Klingt nach Science-Fiction, funktionert aber inzwischen im Labor - allerdings nicht am lebenden Menschen. Im Fachjournal Cell schreiben Forschende, dass sie ein Verfahren entwickelt haben, mit dem sie Gewebe durchsichtig machen können - in etwa so als wäre das Organ aus Glas. Das funktioniert mit speziellen flüssigen Salzen. Die sorgen dafür, dass zum Beispiel ein Gehirn fest wird, ohne seine Größe zu verändern.
Viel Potenzial - aber noch offene Fragen
Forschende können dann Mikroskop-Aufnahmen von ganzen Organen machen, ohne sie vorher klein schneiden zu müssen. Außerdem können Forschende gezielt Proteine oder Zellen anfärben, die sie interessieren.
Allerdings ist noch nicht ganz klar, was die flüssigen Salze am Gewebe alles verändern. Das muss noch genauer untersucht werden, um ungewollte Nebeneffekte auszuschließen. Auch mit anderen Methoden versuchen Forschende unsere Organe zu durchleuchten.