Ins Gehirn schauen können, um zu sehen, was da drin so vor sich geht.

Klingt nach Science-Fiction, funktionert aber inzwischen im Labor - allerdings nicht am lebenden Menschen. Im Fachjournal Cell schreiben Forschende, dass sie ein Verfahren entwickelt haben, mit dem sie Gewebe durchsichtig machen können - in etwa so als wäre das Organ aus Glas. Das funktioniert mit speziellen flüssigen Salzen. Die sorgen dafür, dass zum Beispiel ein Gehirn fest wird, ohne seine Größe zu verändern.



Viel Potenzial - aber noch offene Fragen