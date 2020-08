Sie enthält weniger Zucker und Fett - dafür mehr Phenole. Das sind Stoffe, die zu den gesundheitsfördernden Antioxidantien gehören. Leider schmecken Phenole aber oft bitter.



In einem Labor des US-Landwirtschaftsministeriums hat eine Forscherin mit ihrem Team entdeckt, wie man auch Milchschokolade etwas gesundheitsförderlicher machen könnte. Die Idee: Der Schokolade einfach die gesunden Phenole beimischen - aber ohne, dass man es schmeckt. Den Forschenden ist das nach eigenen Angaben auch gelungen: Die zugesetzten Phenole haben sie aus der dünnen, braunen Haut von Erdnüssen, aber auch aus Kaffeesatz und Teeblättern gewonnen. Wenn der Anteil der Phenole bei höchstens 0,8 Prozent der gesamten Schokolade blieb, schmeckten die meisten Testesser davon nichts.



Die Phenole stammen alle aus Stoffen, die woanders in der Lebensmittelindustrie abfallen und so eine neue Verwendung finden können.



Die Forschenden stellen ihre Ergebnisse auf einer Fachkonferenz vor.