In klaren Nächten zieht sich die Milchstraße wie ein helles Band am Himmel entlang – jetzt haben Forscher sie im bislang größten Maßstab kartiert – in 3D.

Dafür hat ein Forschungsteam der Uni Warschau sowohl die Position als auch die Entfernung von mehr als 2400 jungen Riesensonnen bestimmt. Die sogenannten Cepheiden-Sterne in der Milchstraße leuchten 100 bis 10.000 Mal so hell wie unsere eigene Sonne und sind daher oft quer durch die ganze Galaxis sichtbar.



Aus diesen Daten erstellten die Forschenden eine 3D-Karte, die bis in die Außenbezirke der Milchstraße reicht. Die genaue Struktur unserer Heimatgalaxie ist nur schwer zu bestimmen, weil wir nicht von außen auf sie drauf blicken können.



Im Fachmagazin Science (Link noch nicht freigeschaltet) schildern die Forschenden, wie verbogen und verdreht die Milchstraße ist. Das ist bereits bekannt, die neue Karte ist aber genauer. Sie zeigt, wie sich die Milchstraße an der einen Seite von der Mitte aus leicht nach oben biegt – an der gegenüberliegenden Seite dagegen leicht nach unten.