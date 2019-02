Laut der Ornitologischen Arbeitsgemeinschaft Mecklenburg-Vorpommerns sind die Vögel schon in größeren Gruppen zu sehen. Das liegt auch daran, weil mehrere tausend Kraniche mittlerweile Deutschland zum Überwintern nicht verlassen haben, sondern im Nordosten geblieben sind.

Das beobachten die Vogelkundler schon länger: Um Kräfte zu sparen und näher an ihren Nestern zu sein, bleiben Kraniche in milden Wintern gerne hier. Schon im letzten Jahr haben 3000 Kraniche anstatt in Afrika in Deutschland überwintert. Mecklenburg-Vorpommern und Brandenburg sind die Hauptbrutgebiete der Kraniche in Deutschland.