Der britische "Guardian" schreibt, dass in den letzten Wochen unter anderem in Russland, Finnland und den USA Bären schon aktiv waren - obwohl sie eigentlich noch Winterruhe halten müssten. Demnach sind im Zoo von Moskau zwei Himalaya-Bären früher aufgetaucht als sonst, in einem Nationalpark in Kanada war ein Grizzlybär so früh unterwegs wie seit zehn Jahren nicht mehr. Ähnliche Beobachtungen gibt es im Yellowstone Nationalpark in den USA und bei den Schwarzbären in den Rocky Mountains.

Bei den Bären beenden normalerweise die Männchen zuerst ihre Winterruhe, im März oder April. Dann folgen die Weibchen und dann die Weibchen mit Nachwuchs. Wenn sie deutlich früher aktiv sind als sonst, besteht die Gefahr, dass sie nicht genug Futter finden. Die Bären verbrennen Energie, wenn sie um die Pflanzen streifen, die haben aber oft noch nicht angefangen zu wachsen.

Eine Bären-Expertin hat dem "Guardian" gesagt, dass es deswegen auch häufiger zu Konflikten mit Menschen kommen kann, wenn Bären in ihrer Nähe Futter suchen.