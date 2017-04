Die Forscher Friedensforschungsinstituts Sipri in Schweden sagen, dass die Militärausgaben in Europa um mehr als zwei Prozent gestiegen sind. Deutschland zum Beispiel hat letztes Jahr mehr als 38 Milliarden Euro ausgegeben. Am stärksten hat in Europa Italien aufgerüstet. Auch mehrere Länder in Osteuropa gaben mehr für Rüstung aus. Die Sipri-Forscher führen das dort darauf zurück, dass Russland dort wieder als "größere Bedrohung" wahrgenommen wird