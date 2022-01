Die berühmten Enigma-Chiffriermaschinen aus dem Zweiten Weltkrieg sorgen auch heute noch für Rätsel - allerdings nicht mehr fürs Militär, sondern fürs Museum.

Im See-Krieg nutzten die Deutschen die Maschinen für die Verschlüsselung ihres Nachrichtenverkehrs - bis die Briten die Codes knacken konnten. In Schleswig arbeitet ein Museum gerade sieben Enigma-Maschinen auf, die vor rund einem Jahr überraschend in der Ostsee und im Fluss Schlei gefunden wurden. Zum Laufen gebracht werden können sie wohl nicht mehr - dazu sind die Enigmas nach den langen Jahren im Wasser zu verrostet. Andererseits wird jetzt das Trocknen an der Luft zum Problem - das Holz qullit auf und bei Kontakt mit Sauerstoff lösen sich die Kupferdrähte. Es ist also nicht ganz ohne, die Maschinen für eine Ausstellung zu restaurieren.

Woher die sieben Enigmas genau stammen, ist noch unklar. Sie waren aber wahrscheinlich auf deutschen U-Booten und anderen Marineschiffen im Einsatz. Ein Marinehistoriker vermutet, dass sie in den letzten Kriegstagen über Bord geworfen wurden.